Project A-dopt zet honden uit Genks dierenasiel in de kijker

- De Limburgse paardensector is het niet eens met de kritiek op Europees parlementslid Hilde Vautmans. Onze provincie is dé paardenprovincie bij uitstek in Europa en kan volgens de paardensector enkel concurrentieel blijven als er een btw-verlaging op de aankoop van paarden komt. - In Hasselt ligt de gemiddelde huurprijs voor een studentenkot hoger dan in de rest van Vlaanderen. De studentenraad van de Universiteit Hasselt trekt aan de alarmbel. - De lockdown is volgens vele Limburgse bierbrouwers een zege geweest. Want mensen kopen nu veel meer bier bij lokale handelaars, klinkt het. - Het Natuurhulpcentrum redt twee caracals uit Kiev. Die dieren werden via Polen naar Oudsbergen gevoerd. - En Bilzenaar Tom Bosch wandelt vanuit Bilzen naar Rome voor het goede doel.