In de slotaflevering van onze reeks 'De bekers van KRC' blikken we vandaag terug op de laatste bekeroverwinning. Dat is die van 2013. Toen trok Genk als gedoodverfde favoriet naar Brussel, want de tegenstander was Cercle Brugge. De mannen van Mario Been ontgoochelden niet. Huidig Racing Genk-speler Thomas Buffel maakte het allemaal mee vanop de eerste rij.