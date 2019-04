Protest groeit tegen zandwinning Kaulille

- De UHasselt gaat het parket van Limburg en de FOD Financiën helpen met het beter innen van boetes. Want nu wordt zeventig procent van de boetes uit strafrechtelijke zaken niet geïnd. - Het protest in Kaulille bij Bocholt tegen de zandwinning zwelt aan. Het aantal actiegroepen neemt toe. - Brillen met blauwfilters zijn enorm populair. Toch zijn oogartsen geen fan, ze waarschuwen voor de neveneffecten. - Het Hasseltse bedrijf Klium is verkozen tot beste webwinkel van het land. - En de zwaar verwaarloosde leeuwen Mao en Mia zijn voldoende hersteld en mochten voor het eerst uit quarantaine in het Natuurhulpcentrum.