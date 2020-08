Protest tegen inname Groene Delle door industrie maakt indruk

De Belg vult zijn lente en zomer dit jaar helemaal anders in. En dat leidt ook tot andere kwaaltjes in vergelijking met andere jaren, zo blijkt uit een analyse van Farmaline. De Tongerse online apotheek stelt vast dat de Belg dit jaar niet alleen meer, maar ook heel andere producten bestelt. “Doorgaans zijn mensen in de zomermaanden beduidend minder ziek”, zegt Lode Fastré, oprichter van Farmaline. “Dit jaar neemt de verkoop echter geen duik. Integendeel. Het aantal bezoekers lag in juni en juli respectievelijk 10% en 11% hoger dan het gemiddelde in de eerste vijf maanden van 2020.” Vier opmerkelijke trends Farmaline vergeleek het koopgedrag van hun klanten tussen medio maart (het begin van de lockdown) en eind juli 2020 met het koopgedrag in dezelfde periode vorig jaar. Uit die analyse kwamen vier opvallende trends naar boven: - Producten die insectenbeten voorkomen of genezen, maakten een groei van 16% door. "Dat is niet verwonderlijk aangezien we de afgelopen periode massaal in het bos wandelden, fietstochten maakten en in onze eigen tuin vertoefden", aldus Lode Fastré - Mensen ondernemen elk jaar afslankpogingen in de aanloop naar de zomer, maar dit jaar is de stijging veel meer uitgesproken dan normaal. De afslankmiddelen kenden een groei van 42%. “We gaan dus massaal de befaamde ‘coronakilo’s’ te lijf." - Ook de verkoop van geneesmiddelen om kneuzingen en verstuikingen te behandelen, kende een stijging van 64%. Volgens Farmaline kan deze groei mogelijk verklaard worden door de sportieve opstoot bij heel wat landgenoten tijdens de lockdown. - De meest uitgesproken stijging is die bij de vraag naar slaapmiddelen. Er werd maar liefst 215% meer naar slaapmiddelen gezocht dan voorheen. “De pandemie zorgde mogelijk in heel wat huishoudens voor stress en slapeloze nachten”, zegt Fastré. Klaar voor tweede golf De eerste coronagolf heeft Farmaline overspoeld. "Door de explosieve groei van het aantal bestellingen moest iedereen - zowel het eerstelijnsadvies, de logistieke medewerkers als de omkadering - alle zeilen bijzetten." De online apotheek weet nu waar het zich aan kan verwachten bij een nieuwe opstoot. “Er zijn voldoende mondmaskers, vitamines en handgels voorradig om de tweede golf het hoofd te bieden”, besluit Fastré.