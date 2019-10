Provincie levert vergunning af voor bedrijf dat 250 nieuwe jobs naar Dilsen-Stokkem brengt

In 10 jaar tijd is Hasselt meer dan 1 op 5 van zijn winkels verloren. We hadden het er gisteren over in ons nieuws. Toch zijn er nog zelfstandigen die de moed hebben om een nieuwe zaak te openen in de binnenstad van Hasselt. Toekomstige projecten zoals het shoppingcentrum Quartier Bleu zien de kersverse handelaars zelfs als een verlengde van de winkelstraten in het centrum.