Provincie Limburg gaat ook op Pukkelpop inbeslaggenomen drugs op festivalterrein zelf controleren

door Tine Oyen

Op Pukkelpop gaat de provincie Limburg extra inzetten op drugspreventie door festivalgangers te controleren en de inbeslaggenomen drugs op het festivalterrein zelf te controleren. Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters in een interview waarin hij terugblikt op de illegale raveparty van exact een jaar geleden op het militair domein in Brustem. Daar werd massaal drugs gedeald en er waren ook gevaarlijke drugs in omloop. Dat was moeilijk te controleren, maar op grote evenementen wil de gouverneur dus festivalgangers beschermen en informeren over de drugs die daar in omloop is.