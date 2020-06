Provincie schakelt Matteo Simoni in om toeristen te lokken

Ook personen met een beperking en mensen in armoede hebben recht op vakantie. En daarom komt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir met een noodfonds van 22,6 miljoen euro voor deze kwetsbare doelgroep. In totaal trekt Demir bijna 4 miljoen uit voor de 24 erkende zorgverblijven in Vlaanderen. 5 daarvan liggen in Limburg. Het gaat om vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen, De Lage Kempen in Hechtel-Eksel, Hotel L'O de Vie in Sint-Truiden, De Dielis in Hamont-Achel en Hoeve Genemeer in Beringen. Stuk voor stuk zijn ze zwaar getroffen door de coronacrisis.