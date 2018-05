Provincie wil Limburgers stimuleren om meer lokaal te kopen

"Limburg moet Stijn Bijnens dankbaar zijn." Gouverneur Herman Reynders steekt zijn waardering voor het werk van Stijn Bijnens bij LRM niet onder stoelen of banken. Limburg is vandaag wat het is dankzij Stijn Bijnens. Het is belangrijk dat er een goede opvolger komt, hoe snel die er komt is minder belangrijk, zegt de gouverneur. De nieuwe directeur van LRM zal ook met een nieuwe aanpak moeten komen, want intussen zijn ook de tijden veranderd, en zijn de grote projecten in Limburg gerealiseerd.