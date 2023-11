- Het voorspelde stormweer raast over ons land. De schade van de windstoten tot 95km/u in Limburg beperkt zich tot afgebroken takken en omgewaaide bomen. Parken zijn gesloten, Vurige Vijcers in Genk is afgelast.- Klimatoloog Niels Souveryns uit Zutendaal voorspelt meer wateroverlast bij komende najaarsstormen.- De pyromaan van Alken die acht jaar cel krijgt voor drie branden in 2018 gaat in beroep. Zijn advocaat vindt het ongezien zonder bewijzen een gevangenisstraf te krijgen.- In het Albertkanaal in Lummen werd vandaag het lichaam van de man gevonden die ervan verdacht wordt zijn vrouw te hebben vermoord in Vlaams-Brabant.- En Patro Eisden is uitgeschakeld in de Beker van België, het kon niet stunten tegen AA Gent en wijst naar de arbitrage.