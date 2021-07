Pukkelpop: "Bijzonder pijnlijk om zo kort voor het festival te moeten cancelen"

Pukkelpop gaat niet door. Dat heeft de organisatie zonet bevestigd aan de TVL-redactie. Gisteren legde de organisatie de opbouw stil, en ook de ticketverkoop werd offline gehaald. Pukkelpop eiste opheldering van de regering, over de bijkomende voorwaarden om het festival te mogen organiseren. Volgens de organisatie zijn de nieuwe voorwaarden in verband met de teststrategie onhaalbaar, en daarom trekt het de stekker uit het festival. "Ons hart bloedt, vooral voor de jongeren. We gunden het hen zó hard, maar het is niet anders," aldus de organisatie. De organisatie van het festival laat in een persbericht weten dat het een moeilijke beslissing was. "De afgelopen maanden en weken zijn we dagelijks in overleg geweest met de overheid en onze medische partners. Er is altijd aandachtig geluisterd naar alle bezorgdheden, wensen en richtlijnen. Afgelopen maandag was de verrassing dan ook groot toen duidelijk werd dat het kader, waarbinnen we als organisatie konden bewegen, onwerkbaar werd." Terugbetaling ticketsPukkelpoppers die een ticket hebben gekocht zullen voor 8 augustus via e-mail worden gecontacteerd. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket of een automatische overzetting naar de editie van 2022. Lees hier de integrale mededeling van Pukkelpop:"Als één ding zeker is bij COVID-19 dan is het wel de onzekerheid. En dit helpt niet echt bij de organisatie van een festival zoals Pukkelpop. Uiteindelijk moet je als organisatie de beslissing nemen om de voorbereiding van je event te starten. Anders zijn er geen medewerkers, is er geen infrastructuur en heb je ook geen artiesten. Dit was ook het signaal voor de start van de ticketverkoop. En dat Pukkelpoppers klaar waren voor een onvergetelijke editie, bleek duidelijk toen op amper een paar uur tijd 75% van de combitickets de deur uitging. Afgelopen maandag was de verrassing dan ook groot toen duidelijk werd dat het kader, waarbinnen we als organisatie konden bewegen, onwerkbaar werd. De overheid zit in een moeilijke positie, de Pukkelpoporganisatie evenzeer. In oorsprong, na het overlegcomité van 16 juni, volstond een negatieve PCR-test die niet ouder was dan 72 uur. Afgelopen maandag, meer dan een maand na de oorspronkelijke richtlijnen, werd dit plots teruggebracht naar 48 uur. Absoluut geen klein detail wanneer je een event van de grootteorde als Pukkelpop moet organiseren. Ook kon er sinds maandag op basis van een negatieve antigeentest geen toegang meer verleend worden tot het festival. Hertesten via antigeen kan nu plots weer wel, maar de initiële geldigheidsduur van 48 uur werd teruggebracht naar 24 uur. We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7000 testen per dag op de festivalsite. De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijf maal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen. Dit is simpele wiskunde en veel gezond verstand. Met alle bijkomende eisen inzake testing voor een meerdaags massa-event met zo’n jong publiek waarvan velen de kans nog niet hebben gehad om zich te laten vaccineren, is het dagelijks testen van zo vele jongeren m.a.w. volstrekt onhaalbaar. Deze jongeren zijn het DNA van Pukkelpop, onze kern. Hun geluk, maar ook hun veiligheid zijn een van onze grootste bekommernissen. Ondanks de geweldige inspanningen van de Taskforce Vaccinatie en de talrijke vaccinatiecentra binnen en buiten Limburg, moeten we helaas vaststellen dat we niet het verhoopte percentage gevaccineerden halen binnen dit segment van ons publiek. Nagenoeg 8 op de 10 van binnen deze doelgroep zal moeten worden getest. We betreuren enorm dat deze beslissing pas een maand voor aanvang van het festival genomen werd door onze overheden, maar dit was altijd een proces van voortschrijdend inzicht. Nu evenwel blijkt dat aan deze nieuwe regels moet worden voldaan om Pukkelpop te organiseren, kunnen we bijgevolg niet anders dan deze beslissing respecteren en worden we gedwongen het festival te verplaatsen naar volgend jaar. Pukkelpop heeft immers een belangrijke verantwoordelijkheid naar haar publiek en in het bijzonder naar onze jongeren. Als festivalorganisatie waren we ook bereid om daar zeer ver in te gaan. We hebben ons gedurende het hele traject laten bijstaan en adviseren door een uitgebreid team van experts. De afgelopen dagen hebben we samen met hen alle mogelijke scenario’s intensief onderzocht maar de conclusie bleef steeds dezelfde: met deze nieuwe maatregelen gaat het ons niet lukken om een veilige en zorgeloze Pukkelpop te garanderen. Ons hart bloedt, vooral voor de jongeren. We gunden het hen zó hard, maar het is niet anders. Pukkelpoppers die een ticket hebben gekocht zullen voor 8 augustus via e-mail worden gecontacteerd. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket of een automatische overzetting naar de editie van 2022. Tot slot wil de Pukkelpoporganisatie alle Pukkelpoppers van harte bedanken voor de steun de afgelopen maanden. Ook de verschillende kabinetten en overheden en in het bijzonder de stad Hasselt. En ons fantastische team dat hemel en aarde heeft bewogen om van Pukkelpop 2021 een geweldig feest te maken. Het heeft helaas niet mogen zijn. Pukkelpop 2022 gaat door van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus."