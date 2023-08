Zonnecrème smeren, veel drinken en zoveel mogelijk de watervernevelaars of de schaduw opzoeken. Dat is al de hele bloedhete dag de boodschap op Pukkelpop dat zijn laatste avond ingaat. Het kwik flirtte met 30 graden en de zon liet zich maar zelden vangen door de wolken. Zo dadelijk gaan we opnieuw live naar Niels, maar we kunnen nu al zeggen dat het een editie van superlatieven en hoogtepunten is. Eén van die hoogtepunten was Zwangere Guy op het hoofdpodium.