door Jarne Scheepers

De kleedkamers voor de headliners van Pukkelpop, waaronder Billie Eilish, The Killers en Angele, zijn vandaag per schip in de haven van Genk aangekomen. Het is de zevende keer al dat Pukkelpop ervoor kiest om backstagemateriaal per boot te laten aanleveren, om zo vrachtwagens uit te sparen. Het festival zette ook zijn handtekening onder de Green Deal voor duurzaam transport.