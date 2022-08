Met PKP DWNTWN brengen de stad Hasselt en Pukkelpop de festivalsfeer dit weekend opnieuw naar de Hasseltse binnenstad. Onder andere Dikke, Portland, Cellini en Berre staan op de affiche. Drie locaties in de binnenstad staan op zaterdag 6 augustus in het teken van live rooftopconcerten. Portland, Berre en Isaac Roux openen op zaterdagnamiddag vanuit Quartier Bleu, gevolgd door een optreden van hiphopfenomenen Dikke, Jelle en Dworfi vanop het dakterras van Très Belge aan de Botermarkt. Op het Groenplein staan techno-DJ Cellini en Pelace. De concerten vinden doorlopend plaats tussen 15 en 22 uur. Zaterdagavond gaat het feest nog de nacht in met DJ sets in De Serre Hasselt en Kwijt Trek System in Café Café. “PKP DWNTWN is ongetwijfeld één van de muzikale hoogtepunten in de Hasseltse binnenstad deze zomer”, vertelt burgemeester Steven Vandeput. “Alle concerten liggen op wandelafstand van mekaar en zijn gratis bij te wonen. Op die manier zorgen we ervoor dat het laagdrempelig is voor alle bezoekers.” Street style & dj’s Op zondag 7 augustus houden dj’s als Bibi Seck, Jewels, Aso Asin, Young Mo, Prinsezy, Timmerman, DTM Funk en Manz van 14 tot 20 uur de sfeer erin. In en rondom het Capucienenplein staat alles in het teken van street style met 3x3-basketwedstrijden, skatejams en live streetart. De winnaars van de basket- en skatewedstrijden op zondag krijgen de kans hun talent aan het grote publiek te vertonen tijdens Pukkelpop. Het geheel met streetart verhuist namelijk van 18 tot en met 21 augustus naar het Pukkelpopterrein. Op het Capucienenplein organiseert Villa Basta workshops zoals graffitikunst, voor wie de handen uit de mouwen wil steken. (Foto: Stad Hasselt)