Pukkelpop maakt eerste headliner bekend: Billie Eilish

Het festival Night Of The Locals viert zijn 25ste verjaardag morgen in Zolder centrum. De feesttent staat opnieuw op het Heldenplein. Het geheim van het succes zit 'm in de naam. Lokaal is al 25 jaar in. Of het nu het weerzien is van oude vrienden, een podium voor plaatselijke bands of het in de verf zetten van de buurtwerking: Night Of The Locals is na een kwart eeuw een begrip in Zolder en ook een beetje er buiten. Hoofdact zijn Rocco en Arturo van We Two met hun friends.