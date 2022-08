We zijn de dag dan wel fris en bewolkt begonnen, maar mogelijk staan we voor een nieuwe hittegolf. Dat zou de tweede van deze zomer zijn. Vandaag zou de temperatuur al tot 27 graden stijgen, en dat zuiders klimaat zou ook aanhouden tot het weekend. De vraag is of we ook drie dagen boven de 30 graden zullen optekenen. Tot nu toe is het in ieder geval al een abnormale warme maar vooral droge zomer geweest, zegt weerman Ron Cornelissen.