Nog een paar dagen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Dario D'Arpino: Kendrick Lamar: zaterdag om 23u45 op de Main Stage "Kung Fu Kenny gaat één van de, misschien wel het hoogtepunt worden van deze Pukkelpopeditie voor mij. Vijf jaar geleden, toen als opwarmertje voor Eminem, moest ik vanwege een slechte maag forfait geven voor het concert. Nu als afsluiter van het festival op zaterdag sta ik op de eerste rij, of pak de tweede, om de strakke rapteksten en bijbehorende beats op te vangen."Imagine Dragons: zaterdag om 21u20 op de Main Stage "Fanatieke lopers, joggers, wandelaars of petanquers: De schijven van deze band moeten op uw MP3, smartphone of walkman staan. Imagine Dragons kwam de afgelopen jaren met de ene tophit na de andere, zoals 'Thunder', of zoals het metekindje van mijn vriendin zegt: 'Tanden'. Deze opzwepende muziek mag u niet missen zaterdag op de Main Stage."N.E.R.D: vrijdag om 20u45 op de Main Stage “She wants to move, she wants to move… Jeugdsentiment dit nummer. Ik ben zo benieuwd wat deze jongens kunnen brengen in Kiewit. De afgelopen jaren was het al Pharrell Williams wat de klok sloeg. Nu de boys met een nieuwe plaat zijn uitgekomen, valt het af te wachten of N.E.R.D de weide in vuur en vlam kunnen zetten."Travis Scott: vrijdag om 01u00 op de Main Stage "Mister Kylie Jenner scoorde een monsterhit met “Goosebumps”. Wel, ik ben curieus of deze knappe kop mij de Goosebumps kan bezorgen op Pukkelpop. Ik verwacht mij alvast aan een ultrachille stijl met een rap-en teaseflow om u tegen te zeggen. 'You know what I’m sayin’…”Mauro & De Kempenzonen: zaterdag om 11u55 in de Marquee "Heer, vergeef mijn zonden. Ondanks verwoede pogingen heb ik nog nooit een concert van Mauro Pawlowski live bijgewoond. Gezien ik geen lijfstraffen wil van mijn collega Bart Husson uit Koersel, gouwgenoot van Mauro, heb ik besloten om daar verandering in te brengen. Ik zal dus zaterdag om 11u55 te vinden zijn in de Marquee. U komt toch ook?!"