Naar schatting 66.000 festivalgangers zijn komen opdagen voor de derde dag van Pukkelpop. Daarmee is de editie van 2022 goed op weg om een voltreffer van formaat te worden. Traditioneel is zaterdag de drukste dag van het festival. Met gisteren Slipknot en Cypress Hill en vandaag artiesten als Tame Impala, Jungle en Charlotte De Witte belooft het een lange nacht te worden. Het goede weer en de stevige portie muziek zorgden voor een goede sfeer op de weide. Dat kon u zien in onze live-uitzending van 4 tot half 7. We nemen u even mee.