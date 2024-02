Vlak voor de start van de ticketverkoop komt de organisatie van Pukkelpop met elf nieuwe namen op de affiche, waaronder Solomun, Barry Can’t Swim en Folamour. Vrijdag zal de Franse dj Folamour zorgen voor disco, funk en house. Verder staan Bad Nerves, Blondshell en de Antwerpse Sylvie Kreusch op vrijdag geprogrammeerd. Op zaterdag voegde Pukkelpop Solomun toe aan de line-up, een wereldbekende Bosnisch-Duitse DJ. Maar ook YĪN YĪN, Nation of Language, Huson Mohawke, Nikki Hair en Barry Can’t Swim werden toegevoegd aan de affiche. Zondag verwelkomt het festival Fat Dog, Motionless In White, Patrick Mason en Yussef Dayes (vandaag bekend in de jazzwereld). Duurzame bekers Duurzame bekers moet de volgende editie de afvalberg verkleinen. ‘Bij het scannen van je festivalticket, krijg je twee gratis eco-coins. In ruil voor een drankbon en eco-coin krijg je je drank in een duurzame beker of een recycleerbaar blik of flesje geserveerd. Na gebruik kun je het leeggoed inleveren en krijg je een nieuwe eco-coin,’ stelt de organisatie. De prijs voor drank- en eetbonnen is ongewijzigd gebleven. Start ticketverkoop De ticketverkoop start op zaterdag om 11 uur via de officiële website. Foto: DJ Solamun - Wikipedia