In het laatste deel van de Limburgse internetfenomenen maken we vandaag kennis met Tijs Lambrechts. De Hasselaar is nog maar dertien jaar oud, maar maakt al filmpjes sinds het derde leerjaar. Tijs is nog maar een beginnende YouTuber, maar kan toch al enkele honderden fans laten lachen met zijn stunten. Zijn klein broertje speelt telkens de hoofdrol in zijn vlogs en kortfilms en samen willen ze internetfenomenen worden.