Punch Powertrain staakt tegen banenverlies

"We zijn het beu om de rekeningen te betalen van de politieke conflicten." Die boodschap geven de fruittelers mee op Prognosfruit. Dat is het grootste Europese congres van de fruitteelt dat momenteel in Alden Biesen plaatsvindt. Vijf jaar na de Russische boycot slaagt de politiek er maar niet in om een oplossing te vinden. Met de nakende Brexit is er niet veel beterschap op komst. Toch blijven de fruittelers strijdvaardig. Door innovatie, nieuwe markten aan te boren en kwaliteit te leveren hopen ze de crisis te overwinnen.