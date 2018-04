Putrock stopt ermee na tien jaar

Genk zet de diversiteit van haar stad in beeld door 50 uiteenlopende jongeren in de kijker te zetten. Van een hiphopper tot een transgender: EYECANDY legt ze stuk voor stuk vast op de gevoelige plaat. Al die foto’s worden op een bord geplaatst als een soort lolly, samen vormen alle platen een wandelroute. In totaal zochten negen Genkse fotografen naar diverse Genkse jongeren. Daarvan trokken ze telkens twee foto’s. Het eerste beeld is een frontaal portret, waarbij je de jongere recht in de ogen kijkt. De foto op de achterkant van de lolly vertelt iets over die persoon. Yusra Turkman poseerde voor de expositie“Ik hoop dat de foto’s zullen zorgen voor een dialoog tussen verschillende soorten mensen”, zegt fotograaf Louis Wouters (22). Hij kreeg Yusra Turkman (21) voor zijn lens. “Ik doe mee aan dit project om komaf te maken met vooroordelen. Ook al hebben we een verschillende hobby, achtergrond of seksualiteit, we zijn allemaal uniek.” "Met EYECANDY willen we de uiteenlopende Genkse jongeren tonen", vertelt curator Noortje Palmers (30). "Deze keer draait het niet om nationaliteit, maar wel om het verschil in interesses. De jongeren vertegenwoordigen een heel grote groep inwoners van Genk, daarom is het belangrijk dat we aan hen een stem geven." Van hiphopper tot transgenderHet project onder leiding van Noortje Palmers brengt Genk in al haar diversiteit in beeld. Van een hiphopper tot een transgender: EYECANDY zet ze allemaal op foto. Op zaterdag 5 mei gaat de verpakking van de borden eraf: dan start de expositie in het centrum van Genk. Wie benieuwd is naar het resultaat kan van 5 mei tot en met 30 september terecht in het centrum van Genk.