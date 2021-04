In 2020 zijn er in Tongeren 192 processen-verbaal opgesteld voor cybercriminaliteit, zoals gehackte accounts en phishing. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van 2019 en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2018. “Het grootste deel van de aangiftes in Tongeren gaat over pogingen tot fraude, zoals phishing en telefoons of mails van valse overheids- of bankmedewerkers”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD). “Maar evenzeer zitten er meldingen tussen over gehackte accounts. Toch geven deze meldingen slechts een deel van de realiteit weer. Want niet iedereen doet systematisch aangifte als ze het slachtoffer zijn geweest van cyberincidenten.” 520.000 euro Uit cijfers van Febelfin, de belangenorganisatie voor de financiële sector, blijkt dat er vorig jaar in België 67.000 frauduleuze banktransacties gepleegd werden via phishing, goed voor zo’n 34 miljoen euro. In Tongeren gaat het over 192 transacties, goed voor zo'n 520.000 euro. Ongeveer de helft van dit bedrag kon gerecupereerd worden door de politie of de bank. “De cybercriminelen ontfutselen bankgegevens door hun slachtoffers naar nagemaakte websites te leiden die om codes en persoonsgegevens vragen”, vertelt Geert Luypaert, korpschef van de politie Tongeren-Herstappe. “Ook worden er steeds vaker sms-berichten gestuurd die valse phishinglinks bevatten. De berichten lijken van een bank, een koerierdienst of van de overheid te komen.” Rapporteren Velen weten niet waar en wanneer ze dergelijke gevallen van cybercrime kunnen rapporteren, en doen dit bijgevolg ook niet. “Hierdoor is er ook maar een beperkt zicht op de omvang van de problematiek”, aldus burgemeester Dewael. “Wie bijvoorbeeld wordt gebeld door een oplichter, legt best gewoon de telefoon neer zonder in te gaan op de bangmakerij. Je hoeft zo'n poging niet te melden of er mee naar de politie te stappen, want zij kennen intussen de praktijken. Maar ben je opgelicht, dan maak je hier best wel melding van.” Volgens Febelfin zijn de banken er in geslaagd om het afgelopen jaar meer dan driekwart van alle frauduleuze overschrijvingen te detecteren en te blokkeren of recupereren. Verduistering van grote bedragen wordt eerder de uitzondering, omdat de banken hun interne beveiliging sterk hebben verbeterd. Vaak gaat het om bedragen van enkele honderden tot een paar duizenden euro’s. “Maar de vindingrijkheid van de oplichters is groot. De fraudetechnieken worden steeds geraffineerder en moeilijker op te sporen. Ook voorzichtige consumenten worden slachtoffer. Voorzichtigheid blijft dus geboden”, besluit burgemeester Dewael.