PVDA boos omdat ze geen reclamebord mogen hangen aan gebouw stationsbuurt

- Meer en meer grote motorbendes vestigen zich in Limburg. In Hasselt is er morgen crisisoverleg over de mogelijke komst van Satudarah. Ze zouden een lokaal op het oog hebben aan de Hasseltse Kanaalkom. - Een 31-jarige man uit Genk en zijn vriendin zijn aangehouden voor de moord op een 25-jarige vrouw uit Genk gisterenavond. - Een gekantelde tankwagen met een giftige stof zorgt voor enorme files op de E313 in de buurt van Ham. De autosnelweg is al sinds elf uur vanmorgen afgesloten in beide richtingen. - En Alkenaar Jurgen Bollen is nu al bezig met het opstellen van een kerstdorp in z'n tuin. Zijn ambitie is om Winterland in Hasselt te overtreffen.