"Wij zijn op dit moment in grootte en complexiteit de grootste in Europa", dat zegt General Manager van Energyville in Genk over de woonwijk Nieuw Texas. Dat is het project van het Open Thor living Lab waarbij 30 woningen in de woonwijk in Waterschei worden voorzien van toestellen zoals zonnepanelen en warmtepompen. Het enige wat er van de bewoners wordt gevraagd is om zich experimenteel op te stellen. Het vooropgestelde doel is om zo een energiepositieve wijk te creëren. Momenteel wordt er gebouwd aan een warmtenet zodat warmte van het ene huis kan uitgewisseld worden met het andere.