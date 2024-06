PVDA klaagt "huisjesmelkerij" aan in Hasselt

Volgens vliegclub Aero Kiewit was de piloot geen lid van de club en was het toestel opgestegen in Namen. De blauwgele dubbeldekker stond ingeschreven bij een club in Sint-Hubert in de provincie Luxemburg. Getuigen in de buurt van de plaats van de crash hoorden een sputterend geluid. Mogelijk kreeg de piloot af te rekenen met pech. Een piste is dat hij wilde uitwijken naar het vliegveld of het voetbalveld in de buurt, om zo de nabijgelegen huizen te ontwijken. Zo kon de man een veel grotere ramp vermijden. Toegesnelde buurtbewoners wisten de piloot te bevrijden. Hij liep verschillende breuken op. Maar voor zijn passagier, een jonge vrouw uit Voeren, kwam alle hulp te laat.