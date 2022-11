PXL als eerste onderwijsinstelling erkend voor duurzame ontwikkelings doelstellingen SDG

Scholengroep GO! Next in Midden-Limburg start vanaf volgend jaar in de derde graad van het secundair onderwijs met een proefproject rond afstandsonderwijs. In sommige scholen zullen leerlingen dan enkele uren per week van thuis uit les volgen. De directies willen op deze manier de werkdruk voor leerkrachten verlagen, maar het dient enkel als een noodoplossing. Volgens directeur Carlo Gysens van de scholengroep is afstandsonderwijs dus geen structurele oplossing.