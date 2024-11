De leerlingen Zion Vanschooren en Jarne Rutten van het Spectrumcollege Beringen-Lummen-Paal nemen deel aan een internationale CNC-wedstrijd in Portugal. De twee jonge talenten, Zion 16 jaar en Jarne 18 jaar, behoren tot de jongste deelnemers en gaan de uitdaging aan met teams uit heel Europa. Zion Vanschooren en Jarne Rutten vertrekken morgen richt Portugal. Daar zullen de leerlingen hun vaardigheden testen in het draaien en frezen van staal met computergestuurde machines. In een tijdspanne van vier uur moeten ze een werkstuk maken van staal. Aan de wedstrijd ging een grondige voorbereiding vooraf. Ze trokken naar een bedrijf waar ze nieuwe technieken leerden. Teamwork is belangrijk voegt Jarne toe: “We vormen een sterk team, en hoewel we elk onze specialisatie hebben, nemen we alle belangrijke beslissingen samen. Ik richt me meer op het programmeren, terwijl Zion zich concentreert op de machine-instellingen zoals het nulpunt stellen en meten.” De wedstrijd brengt ook de nodige spanning met zich mee zegt Zion: “Tijdens de opdracht zullen er last-minute wijzigingen komen, net zoals in een echt bedrijf. Dat maakt het extra uitdagend, maar ook leerrijk. We gaan ervoor, want deze kans krijg je niet elke dag!” Leerkracht Nouwen benadrukt dat deelname aan deze wedstrijd meer is dan enkel een unieke ervaring: “De vorige deelnemers zijn inmiddels afgestudeerd en werken volop in de CNC-sector. Sommigen werken deels als zelfstandige en worden ingeschakeld wanneer ingenieurs vastlopen. Of onze leerlingen nu verder studeren of direct de arbeidsmarkt betreden - dat ligt bij ons ongeveer 50-50 - vakmensen zoals Zion en Jarne zijn enorm gegeerd. We zijn trots dat het aantal leerlingen in de CNC-richting weer toeneemt. In het derde en vierde jaar zitten er telkens een dozijn leerlingen.”