Een aantal Limburgse scholen vangt kinderen op die samen met hun ouders gevlucht zijn uit Oekraïne. Het gaat dan vaak om kinderen die hier al familie hebben. Zo komt in basisschool Sint-Michiel in Genk de achtjarige Tymoffi in de klas terecht bij zijn neefje dat hier al vijf jaar woont. Dat neefje is tweetalig en kan dus vertalen wat de juffrouw zegt. Daarnaast krijgt Timoffi ook elke dag een extra uur les Nederlands. Directeur Noella Bielen hoopt vooral dat het jongetje zich hier snel goed voelt na alles wat hij heeft meegemaakt.