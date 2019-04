Vanavond gaat er in het jongerentrefpunt de Serre in Hasselt een groot afsluitfeest voor studenten door. Al enkele maanden organiseren Sander Claus en Ruben Vanderijn elke dinsdag een ‘Studentenhof’ in de Serre. Studenten konden er dan terecht voor een fuif of een educatieve activiteit. De studentenfuif vanavond is het einde van het Studentenhof in de Serre. Voorlopig dan toch.