Onderwijs PXL Breekt Uit haalt studenten uit comfortzone

Bij ons in de studio Ben Lambrechts, directeur van hogeschool PXL. Want morgen is het weer PXL Breekt Uit, de dag dat de school verboden terrein is voor de studenten. "Deze vierde editie van PXL Breekt Uit kan je moeilijk nog een experiment noemen," zegt Lambrechts. "Het is eerder een wetmatigheid geworden."