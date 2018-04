PXL BREEKT UIT: Hasseltse scholieren nemen oorlogsbodem van het leger over

Hogeschool PXL breekt uit vandaag. Het is intussen een traditie geworden. De Hogeschool sluit vandaag de deuren, waardoor de leerlingen en de studenten de straat opmoeten. En een van de meest spectaculaire acties van PXL breekt uit is ongetwijfeld een grootschalige rampoefening in de oude gebouwen van Woonzorgcentrum Zonnestraal in Hasselt. Honderden leerlingen leren er om te gaan met een fictief gaslek dat de hele omgeving in rep en roer zet.