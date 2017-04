Onderwijs PXL Breekt Uit: "Studenten kunnen veel leren van de oudere generatie"

embed

Volgende week dinsdag en woensdag 25 en 26 april breekt PXL weer uit. "9.000 studenten en personeelsleden moeten de straat op, naar de mensen en bedrijven toe om daar samen projecten op te zetten. Want de deuren gaan onherroepelijk dicht," zegt Ben Lambrechts, directeur van de hogeschool PXL.



Het thema van dit jaar: 'het grijze goud'. "In onze provincie zijn we koploper wat de vergrijzing betreft. We willen als hogeschool bijdragen aan een mooie oude dag voor onze oudere generatie. We kunnen veel leren van het de oudere generatie".