Ben jij ook benieuwd of jij Het Sinterklaasdictee foutloos schreef? Check het hier: DE TAALSTAAT Tijdens zijn requisitoir was hij ogenschijnlijk flegmatiek geweest. Raisonnabel maar gedecideerd, zoals altijd. Staand naast het staatsieportret keek de procureur des Konings nu plechtstatig om zich heen. Zijn meticuleus verwoorde tenlastelegging illustreerde exact wat het aanwenden van gewonemensentaal in een ceremoniële entourage kon teweegbrengen. Uitentreuren had hij geaccentueerd geen terdoodveroordeling van de delinquent te eisen, maar anderzijds weigerde hij dit vergrijp voorshands te bagatelliseren. Omdat niet enkel de bijouterieën van de taal bij het containerpark werden gedumpt, maar het Nederlands tout court. En toegegeven, de tijden van de inquisitie waren voorbij, het vousvoyeren van de zittende magistratuur was van lieverlede oubollig geworden, zelfs de eeuwenlang van dergelijke familiariteiten gevrijwaarde elite kon je heden ten dage vrijelijk tutoyeren. Saillant detail hierbij was dat hijzelf de graviteit van zijn woordkeuze reserveerde voor het informelere circuit. Hij verwachtte geen applaudisserende tribune, waar de vigoureus jeremiërende beklaagde nu ongebreideld naar de sympathie van de goegemeente hengelde. Nee, zijn betrachting oversteeg het particuliere, hij beoogde iets universelers. Edelachtbare, begon de advocaat van de gedaagde zijn verweer, het betreft hier niet de spelling van worcestersaus of van bavarois. Het is weliswaar een dt-regel waartegen mijn cliënt gezondigd heeft, maar daarmee is ’t kofschip toch niet gekapseisd? De rechter lachte affirmatief. Dit proces dreigde te derailleren, terwijl nota bene het faillissement van de taal op het spel stond. De rechter kende echter geen erbarmen en hamerde de zaak resoluut van tafel. Vrijspraak! Woedend reet de procureur zijn paperassen aan stukken en stiet bij deze bruuske actie abusievelijk zijn porseleinen kopje cappuccino van zijn bureau. In zijn reflex het kleinood te redden, viel hij uit zijn lits-jumeaux, stootte meedogenloos zijn hoofd en ontwaakte ruw uit zijn droom. De taalstaat was ook deze nacht weer niet gesticht.