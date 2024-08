PXL en Defensie bundelen krachten in zoektocht naar technische profielen

Op de Bouwcampus in Diepenbeek is vandaag een gloednieuw parkeergebouw geopend. De modulaire toren biedt plaats aan 350 wagens, maar kan ook uitgebreid worden naar 500 plaatsen. Studenten en mensen die werken op de universiteitscampus in Diepenbeek zullen er voortaan gratis kunnen parkeren. Het nieuwe gratis parkeergebouw moet ervoor zorgen dat het campushart in de toekomst autoluw wordt.