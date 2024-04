SyntraPXL zal vanaf september ook duale opleidingen aanbieden in de campus van Pelt. Bij duaal leren volgen studenten één dag per week les op school, de andere dagen werken ze mee in een bedrijf. Met een toename van 50 procent van het aantal leerlingen is er, naast Hasselt en Genk, dus nood aan een extra opleidingscampus. In Pelt is er een beperkt aanbod van hout-en kappersopleidingen, maar ook de nieuwe opleiding datacommunicatie en netwerkinstallaties gaat er van start.