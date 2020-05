PXL-kunstenares presenteert werk dat door coronacrisis in het water dreigde te vallen

Hasselts oudste en meest gefotografeerde koppel ‘Hendrik en Katrien’ luistert vanop de Grote Markt opnieuw naar de beiaard. Het beeldenpaar kreeg een centrale plaats op de nieuwe zitbanken langs het kunstwerk van Piet Stockmans. "Van daaruit hebben ze het beste zicht op de Grote Markt, de nieuwe terrassen en de beiaard en kunnen ze hun officiële naam ‘Luisteren naar de Beiaard’ dus alle eer aandoen", vertellen burgemeester Steven Vandeput en schepen van Openbare Werken Laurence Libert. "Hun terugkeer vormt voor ons het symbolische einde van de werken op de Grote Markt, die zo’n driekwart jaar in beslag namen. De bronzen beeldengroep zelf, van de hand van Marc Cox, staat symbool voor de Hasseltse jeugd die naar de toekomst kijkt. Die betekenis sluit meer dan ooit naadloos aan bij waar we als bestuur en als stad voor staan. Als gevolg van de coronamaatregelen viel het openbare leven van de ene dag op de andere grotendeels stil. Nu de pandemie in ons land lijkt ingedijkt en de regels versoepelen, moeten we opnieuw vooruit durven kijken." Elke crisis creëert ook kansen, volgens schepen Libert. "Met de heraanleg van de Grote Markt en omgeving, maar ook de andere stadsvernieuwingsprojecten zoals de Blauwe Boulevard en het verbindingsplein, onderging onze binnenstad een heuse metamorfose. Zo’n grootschalige facelift maakt een stad maar zelden mee. Op vlak van infrastructuur zijn we dus al gewapend voor de toekomst. Maar hoe we de handel, horeca en events nieuw leven inblazen en een nieuw succesverhaal schrijven voor onze stad, is aan ons… het bestuur, de bewoners, handelaars, eventorganisatoren en de bezoekers van Hasselt." Ook gedenkplaat Koning Albert I terug Gelijktijdig met Hendrik en Katrien werd ook de volledig opgepoetste gedenkplaat van Koning Albert I teruggeplaatst aan het begin van de Koning Albertstraat. "Een groot gedeelte van de Koning Albertstraat werd de afgelopen weken vervroegd van nieuwe bestrating voorzien", vertelt schepen Libert. "Met de terugkeer van de gedenkplaat zitten de werken er ook daar op. Enkel tussen de Ridderstraat en de Groene Boulevard moeten we nog één weghelft vernieuwen. Maar hiermee wachten we tot na de zomer."Achtergrondinfo Hendrik en Katrien Dit bronzen beeldenpaar op de Grote Markt draagt de officiële naam 'Luisteren naar de Beiaard' en symboliseert de Hasseltse jeugd die naar de toekomst kijkt. In de volksmond werd de titel 'Hendrik en Katrien' gegeven, verwijzend naar het eerste inwonerspaar van Hasselt. Volgens de overlevering zou een zekere Hendrik de eerste bewoner van Hasselt geweest zijn. In de vroegste geschriften spreekt men van 'in 't Henrix-dorp' of 'het Henrixdorp', het domein van heer Hendrik waarschijnlijk Hendrik Tant, schepen van Hasselt die in 1295 zijn testament maakte. Dit testament is de oudste oorkonde die Hasselt bezit. De legendarische Hendrikfiguur wordt nog om de 7 jaar bij de Virga Jessefeesten uitgebeeld in de Minderbroedersstraat. Het beeld, onthuld op 22 december 1989, is een geschenk van het toenmalig schepencollege aan zijn ereburgemester Paul Meyers. Het beeld werd gecreëerd door Marc Cox. Achtergrondinfo gedenkplaat Koning Albert I Dit monument kwam er naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het overlijden van koning Albert I, die verongelukte te Marche-les-Dames. Maar het herinnert ons ook aan de soldaten die tussen de beide wereldoorlogen vielen. Het beeld werd op 17 februari 1984 onthuld door de heer Smeyers, toenmalig nationaal beheerder en voorzitter van de afdeling Hasselt van de veteranen.