En ook in het Klavertje Drie, een school voor buitengewoon lager onderwijs in Bilzen, starten de lessen weer. Een dag waar de leerlingen erg naar hebben uitgekeken. Ze zijn lang niet meer naar school kunnen gaan en hebben vooral hun vrienden, de juffen of de meester gemist. Een schooldag gaat er dit jaar wel wat anders uitzien, want de wekelijkse uitstappen naar de winkel of de markt - die heel belangrijk zijn voor de leerlingen in de structuurklassen - kunnen niet doorgaan door corona.