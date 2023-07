Volgend academiejaar biedt Hogeschool PXL als eerste opleidingsinstituut van ons land het postgraduaat arbeidsverpleegkundige aan. Vanaf januari 2024 springen ook Haute École Léonard de VINCI (Sint-Lambrechts-Woluwe) en de Luikse hogeschool op de kar. De opleiding moet verpleegkundigen toelaten om meer gestandaardiseerde medische onderzoekstaken over te nemen van de druk bevraagde arbeidsartsen. Het nieuwe postgraduaat is een samenwerking met Co-Prev, koepelorganisatie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, en de Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg (VVVB). Arbeidsverpleegkundigen staan arbeidsartsen bij tijdens diverse types medische onderzoeken, zoals het aanwervingsonderzoek, het werkhervattingsonderzoek of het periodieke medisch onderzoek. De nieuwe opleiding geeft hen een adequate basis om meer bevoegdheden binnen het gezondheidstoezicht op te nemen en werknemers advies te geven over welzijn op het werk.Primeur in VlaanderenDit postgraduaat richt zich op bachelor verpleegkundigen, maar ook verpleegkundigen die al tewerkgesteld zijn binnen diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn welkom. Samen met Co-Prev biedt PXL Hogeschool in primeur deze opleiding aan. De lessen zijn een combinatie van hoor- en werkcolleges, practica, bedrijfsbezoeken, blended learning en intervisie. Lesgevers zijn ervaren verpleegkundigen, artsen, psychologen en ingenieurs."Arbeidskrachten zijn in veel sectoren al schaars, waardoor we iedereen optimaal moeten ondersteunen om zo lang mogelijk gezond aan het werk te blijven. Dat komt zowel de werknemer, de werkgever als de economie ten goede", zegt Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare. "We kennen door onderzoek de gezondheidsklachten per beroepsgroep. Een goede preventieve screening van medewerkers is noodzakelijk om deze voorspelbare klachten te voorkomen en hier gepast en tijdig op in te grijpen. Arbeidsartsen en arbeidsverpleegkundigen spelen daarbij een cruciale rol." Meer verantwoordelijkheidVoor de sector van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk komt de opleiding als geroepen. "De rol van de arbeidsarts wordt steeds ruimer ingevuld. Re-integratie en de strijd tegen ziekteverzuim door goede preventie zijn belangrijk voor de werkgelegenheidsgraad en voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid", zegt Gretel Schrijvers, CEO van Mensura groep, in naam van koepelorganisatie Co-Prev. "In de praktijk lopen we tegen de limieten aan door een strikte afbakening van welke medische handelingen verpleegkundigen wel of niet mogen uitvoeren. Door alle verpleegkundigen op termijn dit postgraduaat te laten volgen, kunnen we hen meer verantwoordelijkheden geven in het kabinet. Artsen winnen daardoor tijd en kunnen zich toeleggen op gespecialiseerde taken en een coördinerende rol in het welzijnsbeleid van organisaties. Op termijn zouden ook werknemers zo sneller toegang moeten krijgen tot de arbeidsarts."Begin 2024 ook in WalloniëAan Hogeschool PXL vangt de opleiding aan op 26 september. Vanaf januari 2024 bieden ook Haute École Léonard de VINCI (Sint-Lambrechts-Woluwe) en de Haute École de la Ville de Liège dit postgraduaat aan.