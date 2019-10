PXL-Music lanceert compilatie op cassette

In Twenty Second Vintage in Hasselt is een fototentoonstelling geopend rond seksueel geweld. De inspiratiebron was de moord op Julie Van Espen. De 23-jarige studente uit Schilde werd in mei dood teruggevonden langs het Albertkanaal in Antwerpen. Haar vriendinnen zijn steunacties begonnen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De tentoonstelling in Hasselt is een initiatief van fotografe Aylin Koksal en mode-ontwerpster Aurora Mesropyan.