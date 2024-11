PXL-NeXT lanceert nieuw postgraduaat "Menopauzeconsulent"

De kennis van het Nederlands is van essentieel belang voor computervaardigheden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Vlaamse leerlingen in het tweede middelbaar scoren hoog. Enkel Zuid-Korea en Tsjechië scoren hoger bij digitale geletterdheid en probleemoplossend denken op de pc. Onderwijsminister Zuhal Demir is niet verbaasd dat Nederlands de sleutel is om in andere kennisgebieden vooruitgang te boeken. Voor zowel digitale geletterdheid als voor probleemoplossend denken op de pc presteren Vlaamse leerlingen beter als ze thuis ook Nederlands spreken. “Nederlands is één van de sleutels om in andere kennisgebieden vooruitgang te boeken, van wiskunde tot geschiedenis en dus ook informaticavaardigheden” aldus minister Demir. “Nederlands leren in de klas is daarom een speerpunt van deze Vlaamse regering, waar we voor het eerst 425 miljoen euro voor uittrekken.” Onvermijdelijk hangen computervaardigheden ook deels samen met de welvaart van het land, zo blijkt uit de studie. De reden is evident: leerlingen en leerkrachten hebben meer toegang tot de nieuwste digitale technologieën, en kunnen er dus beter mee overweg. Te veel afleiding Ook andere achtergrondkenmerken doen ertoe. Meisjes scoren bijvoorbeeld beter voor digitale geletterdheid, terwijl jongens het beter doen voor probleemoplossend denken met de pc. Schoolachterstand en armoede leiden dan weer tot lagere leerprestaties. Tot slot hangen de behaalde resultaten ook samen met de studierichting waarin de leerling zit. Zo scoren leerlingen in de richting Klassieke Talen of de STEM-wetenschappen hoger op computervaardigheden dan leerlingen in andere richtingen, zoals bijvoorbeeld het Kunstonderwijs of in de B-stroom. Wat ook verstorend werkt, is het overmatig gebruik van de smartphone. Afleiding door laptops en gsm’s tijdens het maken van avondlijk huiswerk ondermijnen de digitale leerprestaties, zo blijkt uit de resultaten. Nulmeting Het is de eerste keer dat Vlaanderen staat opgenomen in het ICILS-onderzoek. De resultaten zijn dus als het ware een nulmeting: een trend is nog niet te zien. "Opvallend is wel de hoge graad van inclusie in het Vlaams onderwijs wanneer we vergelijken met andere deelnemende landen", vertelt Demir. “In de Vlaamse steekproef werden maar 2,7% van de leerlingen geschrapt op basis van verschillende uitsluitingscriteria - zoals een mentale of fysieke beperking. Dat de Vlaamse resultaten niettemin op peil blijven, stemt hoopvol.” Toch blijft Vlaams Onderwijsminister Zuhal Demir realistisch, met nog andere internationale onderzoeken die in de pijplijn zitten. “Dit is een lichtpunt in de duisternis. De hoge verwachtingen die we hier inlossen, moeten we ook behalen op andere punten. Denk maar aan lezen, rekenen en schrijven. Daar gaat de curve omlaag. Die trends moeten worden gekeerd, en daarvoor is een betere kennis van het Nederlands cruciaal. Want Nederlands is dé basis voor al deze vakken.”