PXL opnieuw de snelste in studentenregatta

Hogeschool PXL heeft de studentenregatta in Hasselt gewonnen. Het werd een spannende wedstrijd in het Albertkanaal. PXL won VOOR UCLL en Universiteit Hasselt. Het is de vierde keer op rij dat PXL wint. Ze hebben nu 7 van de 15 edities gewonnen. De regatta werd ook nu weer bijgewoond door vele studenten en supporters. Rond deze tijd barst op en rond de Tuikabelbrug in Godsheide een groot feest los.