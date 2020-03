PXL sluit deuren wegens coronagevaar

Hasselaar Koen Timmers is net terug van Kenia, waar hij twee scholen heeft gebouwd in het vluchtelingenkamp Kakuma. Daar kunnen duizenden vluchtelingen vanaf nu gratis online videolessen volgen. Daarnaast worden er ook leerkrachten opgeleid. Tijdens zijn aanwezigheid in Kenia merkte Timmers dat de omstandigheden in het vluchtelingenkamp nog schrijnender zijn dan verwacht. En dat baart de Hasselaar zorgen. Het oorspronkelijke onderwijsprogramma in Kenia zal dan ook worden bijgestuurd.