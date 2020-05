PXL start graduaatsopleiding Digitale Vormgeving

Het is verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en op school. Hogeschool PXL heeft daarom beslist om 11.500 mondmaskers aan te kopen. Een herbruikbaar masker voor iedere student en collega. De gepersonaliseerde PXL-maskers worden geproduceerd door de Limburgse bedrijven Bioracer & White Light en zullen voor het einde van deze maand per post worden bezorgd. In afwachting hiervan zijn er wegwerpmaskers beschikbaar voor iedereen die geen masker heeft en op onze PXL-campussen aanwezig moet zijn. "Elke Belg moet vertrouwd geraken met het feit dat we een mondmasker moeten dragen. En dat vraagt tijd. Die tijd is er nu niet. Als straks de scholen opnieuw open gaan, dan moeten we al vertrouwd zijn met dat beeld. Dan moet het dragen van een mondmasker al aanvaard zijn. Door iedereen. Daarom is het van groot belang dat iedereen dat mondmasker draagt. Je kan het vergelijken met het dragen van een fietshelm of een geel hesje in het verkeer. We weten dat dit niet sexy is, maar het is wel noodzakelijk. En het kan levens redden. Daarom is het goed dat bedrijven en scholen mondmaskers uitdelen. En als dat mondmasker er dan nog cool uitziet, dan neem je nog een drempel weg. Dan zullen jongeren ook sneller geneigd zijn om mondmaskers te dragen. En zo voorkomen we dat mensen besmet geraken." zegt Hervé Van de Weyer, opleidingshoofd Communicatiemanagement.