PXL stoomt studenten klaar voor de verkiezingen tijdens 'PXL Kiest Uit'

- Op het assisenproces over de Fruitplukkersmoord in Alken blijven cruciale vragen zonder antwoord. We gaan opnieuw live naar Tongeren voor meer uitleg.- Buurtbewoners protesteren tegen de bouw van een Evangelisch gemeenschapscentrum in Zonhoven. Ze vrezen voor overlast in hun rustige woonwijk.- Vanaf maandag kunnen Hasselaren voor 100 uren gratis parkeren in hun eigen stad. We gaan na hoe het werkt en wat je er voor moet doen?- Moet u straks voor een nieuwe job solliciteren bij een robot? Artificiële Intelligentie doet zijn intrede op de arbeidsmarkt. We zoeken antwoorden bij een bedrijf in Genk.- En in Hasselt opent volgend weekend opnieuw een kunsttentoonstelling van wereldniveau. TV Limburg mocht al een blik werpen op de opbouw van de nieuwe expo.