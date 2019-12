PXL-student brengt hulde aan Panamarenko

"De Universiteit Hasselt heeft zich in 2019 op de wereldkaart gezet". Dat vertelde rector Luc De Schepper deze middag in ons TVL Nieuws, tijdens zijn eindejaarsgesprek. Verschillende onderzoeken van de UHasselt haalden het afgelopen jaar de internationale pers. Een absoluut hoogtepunt voor de Limburgse universiteit, die volop in groei is. Deze groeiperikelen kende wel een serieuze klap, toen de UHasselt maar 4 nieuwe studierichtingen kreeg toegewezen van de Vlaamse Regering. Toch kijkt rector De Schepper positief naar de toekomst van de universiteit.