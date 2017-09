PXL wil dat ook de secundaire scholen uitbreken

In Genk wordt zaterdag een nieuwe speeltuin in gebruik genomen aan jeugdcentrum Rondpunt 26. TV Limburg kon vandaag al eens een kijkje gaan nemen. Het jeugdhuis bestaat 10 jaar en daarom maakte de stad 150.000 euro vrij voor duurzaam houten speeltoestellen. Genk gaat daarmee verder op de ingeslagen weg. In vier jaar tijd investeerde de stad 1,3 miljoen euro in speelruimte.