Komt er een einde aan het fiscale gunstregime voor profvoetballers in ons land? Het is één van de voorstellen die momenteel op tafel liggen bij de federale begrotingsonderhandelingen. Uit onderzoek van de UHasselt in opdracht van het Europees Parlement blijkt dat het regime in België zeker geen uitzondering is ten opzichte van andere landen. “De afschaffing ervan zal zeker een impact hebben op onze competitie. Daarom dat het best gepaard gaat met een overgangsregime, als men iets wil wijzigen.” Dat zegt professor Niels Appermont van de UHasselt, die meewerkte aan het onderzoek.