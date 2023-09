QUOTE Buurvrouw

Een 20-jarige vrouw, een 24-jarige vrouw en een 19-jarige man zijn aangehouden op verdenking van het plegen van een reeks oplichtingen onder de noemer 'helpdeskfraude'. De verdachten lichten hun slachtoffers op via telefoon, en komen zelfs tot in de woning om de slachtoffers hun betaalkaarten afhandig te maken. Politie en parket zijn al op de hoogte van 15 slachtoffers, maar de kans is groot dat er nog meer zijn. Daarom vragen ze aan slachtoffers om zich kenbaar te maken.De verdachten, alle drie van Nederlandse afkomst, belden hun slachtoffers op, meestal alleenstaande hoogbejaarden. Ze gaven zich uit als medewerker van de financiële instelling waar zij klant zijn. Ze deelden hen mee dat er verdachte geldtransacties op hun rekening hadden plaatsgevonden, en dat er een groot bedrag naar het buitenland werd overgeschreven. Vervolgens stelden ze voor om een medewerkster bij het slachtoffer langs te sturen om te pogen het ontvreemde geld te recupereren. De oplichters zijn zo overtuigend dat de slachtoffers hierop ingaan en ze de medewerkster binnenlaten. Deze gaat met de bankkaart en de pincode, die ze van het slachtoffer ontvangt, aan de slag terwijl ze telefonisch in verbinding staat met de zogenaamde bankmedewerker. Hierna verlaat de medewerkster de woning van het slachtoffer waarbij ze de bankkaart meeneemt. Onmiddellijk na dit toneeltje, gaan de verdachten over tot opname van gelden van de rekening of doen zij dure aankopen (smartphone’s, luxe merkproducten, …) met de bankkaart van het slachtoffer.Minstens 15 slachtoffersSpeurwerk leidde de onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg naar het Waasland Shopping Center, waar ze er in slaagden om de drie verdachten te arresteren. Bij hun arrestatie hadden de verdachten cash geld op zak, net als voorwerpen die ze eerder die dag buit gemaakt hadden. Ze hadden met de gestolen bankkaart van één van de slachtoffers inmiddels ook al twee dure smartphones aangekocht. De aangehouden verdachten worden in verband gebracht met minstens 15 feiten in Vlaanderen, waarvan verschillende in Hasselt, Bilzen en Tongeren. De omvang van het totale nadeel wordt momenteel nog in kaart gebracht, maar zou mogelijks oplopen tot 100.000 euro. Het onderzoek wordt door de speurders van de FGP Limburg verdergezet. Bent u slachtoffer?Herken je jezelf in dit verhaal? Werd je ook slachtoffer van gelijkaardige feiten? Meld dit dan snel mogelijk bij de lokale politie. Waakzaam blijven voor helpdeskfraudeParket Limburg roept de bevolking op om waakzaam te blijven voor dergelijke vormen van helpdeskfraude. Word je gemaild/gebeld door een helpdesk, een fraudedienst of je bank? Controleer dan niet gewoon het nummer of e-mailadres online. Cybercriminelen kunnen immers eender welk nummer overnemen en laten verschijnen op je scherm (dit heet spoofing, een sterk opkomende vorm van cybercriminaliteit). Haak in en bel zélf het nummer van je bank of fraudedienst, of stuur zélf een mail naar het gekende of officiële e-mailadres. Onthoud hierbij dat een echte bankinstelling of fraudedienst je nooit via telefoon of mail zal vragen om handelingen uit te voeren via Itsme of een kaartlezer en ze zullen ook geen medewerkers bij je thuis laten komen om je bankkaarten op te halen. Toch slachtoffer geworden? Probeer onmiddellijk financiële transacties te laten blokkeren en bel je bank en cardstop. Verzamel zoveel mogelijk informatie (rekeningafschriften, het gebruikte oproepnummer…) en doe aangifte bij politie.