Morgenmiddag iets over half 1 is het zo ver, dan weten we of Nina Derwael al dan niet het goud pakt in de brugfinale op de Olympische Spelen. Na een knappe zesde plaats in de all-round en een zeer goede oefening op de brug in de teamfinale, lijkt het hoogste eremetaal binnen handbereik. Of kaapt die andere favoriete, de Amerikaanse Sunisa Lee, toch nog het goud weg? We gingen langs bij ex-turnster Julie Meyers, die jarenlang samen met Derwael turnde, om te horen hoe zij de kansen van Nina inschat.