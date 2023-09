Racing Genk begint aan drukke kalender met klepper tegen Union

door Jarne Scheepers

En dan gaan we nog even naar het voetbal want na de interlandbreak is het terug tijd voor de eigen Jupiler Pro League. Racing Genk trekt daarvoor morgen naar het Joseph Marien Stadion van Union. Geen kat om zonder handschoentjes aan te pakken volgens Wouter Vrancken, die na het felbevochten gelijkspel tegen Anderlecht terug dezelfde overwinningsmentaliteit wil zien bij zijn ploeg. Er staat Genk een druk programma te wachten, want het begint volgende week ook aan de groepsfase van de Conference League.